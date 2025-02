Uus trend suhtemaailmas! Millised eelised on küpsema naise ja noore mehe suhtel?

Kassahitis „Bridget Jones: Mad About the Boy“ püüab Bridget tasakaalustada tööd, kodust elu ja oma oluliselt noorema kallima Roxsteriga tekkinud suhtet.

Vanusevahe ei ole enam takistus armastuse leidmisel, vaid pigem üks paljusid tegureid, mis rikastab suhet. Enamike meeste jaoks on see mõte meelepärane – vanema mehe ja noorema naise suhet on juba põlvkondi peetud normaalseks. Viimastel aastatel on sarnane trend hakanud levima ka naiste seas.