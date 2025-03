KAANELUGU | Harriet Toompere pikast kooselust Mait Malmsteniga: oleme õppinud leppima teineteise veidrustega

Harriet tunnistab, et pea iga uue kümnendiga on tulnud tema ellu „mingi uus teema“ ja uued kriisikolded. „Raske on alati meeles hoida, et kui tulebki kriisilaadne hetk, siis ole nüüd rõõmus! See on arengukoht!“ deklameerib ta, teades hästi, et lõpuks just nii on. Läbielamised sunnivad aega maha võtma, elu uuesti mõtestama ja uusi uksi avama.