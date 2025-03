Me kasvasime lahku

Romantilised lahkuminekud on justkui aktsepteeritud osa elust, mille juurde kuuluvad isegi teatud lahtilaskmise rituaalid. Kes lõikab juuksed lühikeseks või värvib end blondist brünetiks, kes põgeneb teise linna, riiki või mandrile, kes otsib lohutust juhuseksist, kes uputab valu klaasipõhja. Mõni arvab, et parim niit katkise südame kokkutraageldamiseks on jooksurajale kaotatud kilod. Sulle pakutakse sammsammulisi soovitusi, kuidas leinaprotsess võimalikult valutult läbi teha.