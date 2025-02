MOERUBRIIK | „Kuidas ehteid kanda – kas kõiki korraga või ühekaupa?“

Karolin: „Pikalt on moes olnud statement ehted, mis püüavad pilke oma suurte kabariitide poolest. Näiteks kaelaehete puhul on sobilik kanda korraga ühte sellist ümber kaela. Uue suunana pakutakse sel hooajal ehete kihtidena kandmist. Kusjuures kihiti kantavad ehted ei pruugi olla tibatillukesed, vaid neil kõigil võib olla oma iseloom ning kõik on ka iseseisvalt kantavad. Populaarsed on loodusteemad, näiteks mereelukaid, lilli ja putukaid kujutavad ehted.“