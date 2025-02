GALERII | Ajatu elegants või maailm, mis vajab tagasihoidlikkust? Musta kleidi võidukäik Vabariigi aastapäeval

Eesti Vabariigi 107. aastapäeva vastuvõtt tõi kokku sadu külalisi, kelle seas paistis silma üks kindel ja ajatu valik – must kleit. Kas selle taga on maailmas valitsevad keerulised ajad, mis on toonud esile tagasihoidlikkuse, või eelistatakse lihtsalt ajatut klassikat?