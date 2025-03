Terje kogemus läbipõlemisest: kuidas ma kanepiõliga nõiaringist välja murdsin

Teekond murdepunkti

Tagantjärele saan öelda, et kõik algas klassikalistest sümptomitest – keskendumisraskused, sage peavalu, pidev ärrituvus ja samas üldine jõuetus. Tundsin, et ma ei olnud enam mina ise. Töö, mis varem pakkus rahuldust, muutus koormavaks ja tulemused polnud enam need, mida ootasin. Motivatsioon kadus ja mul oli üha raskem voodisse minna ning hommikul ärgata. Kuigi füüsiliselt olin kohal, siis vaimselt tundsin end eemalolevana.

Muutus algab mõistmisest

Ühel õhtul sattusin Delfit sirvides Zen Native’i artiklile, kus toodi välja, et üle poole eestlastest on kogenud vaimse tervise probleeme. Mind kõnetas mõte, et abi ei pea kohe otsima retseptiravimitest – on olemas ka kodumaine looduslik alternatiiv, nagu CBD-kanepiõli, mis pakub leevendust ilma kõrvalmõjudeta. See tundus mulle just see, mida vajasin. Võtsin ühendust Zen Native’iga ja valisime mulle välja esimese 30% täisspektri CBD-kanepiõli.