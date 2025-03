Truudusetus ja selle purustavad tagajärjed: kuidas afäär kõigi osapoolte elu muudab?

„Meie tees on, et naine, kes „kaotab“ oma elukaaslase teisele naisele, läbib suhetejärgse leina ja reetmise perioodi, kuid tuleb sellest kogemusest välja kõrgema suhteintelligentsusega, mis võimaldab tal paremini tuvastada tulevastes elukaaslastes märke, mis viitavad väärtusetusele. Seetõttu „võidab“ ta pikemas perspektiivis... „Teine naine“ vastupidi, on nüüd...