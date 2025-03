„ChatGPT on päästnud meie suhte,“ ütles Bala, 36-aastane influencerite talentide juht, intervjuus The Post-ile. „Kuni see hakkab Dom’i poolt olema,“ lisas ta naljatades, selgitades, et tehisintellekt on viimase kuue kuu jooksul olnud nende vaidlustes neutraalne „kohtunik“.