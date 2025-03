Enne ja pärast fotod: „On kurb, et ma nii kaua selline välja nägin.“ Eesti naised pöörduvad tagasi loomuliku välimuse juurde

Iluotsused noores eas

Laura iluprotseduuride teekond algas juba noores eas. „Ma tegin kaheksa aastat tagasi rinnasuurendusoperatsiooni ja olen sama kaua kasutanud täitesüste ja Botoxit,“ räägib ta ja tunnistab, et toona tehtud otsused olid tugevalt seotud sotsiaalmeedias levinud trendidega, mis julgustasid noori naisi oma välimust muutma. „Ajal, kui hakkasin huuli süstima, oli just Kylie Jenner oma suuremate huulte ja Kylie lip kit’idega tugevalt pilti tulnud. Ma uskusin, et need muudatused on midagi, mille ma pean tegema, kui tahan ilus välja näha,“ selgitab Laura.