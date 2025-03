„Ma ei saa öelda: ärge tehke! Kui kripeldab, siis ma annaksin kuus kuud aega sellel ideel peas olla, teeksin uurimistööd ja siis otsustaksin lõplikult. Operatsioonid on pöördumatud ja selles otsuses võiks maksimaalselt kindel olla,“ ütleb ta. „Samas, ka mina olin 18-aastasena täiesti veendunud, et D-korv on just see, mida ma elus vajan. Lihtsalt olen õppinud ennast ajaga rohkem armastama ja ei tunne enam, et neid lisavidinaid ja muudatusi pidevalt vajaksin,“ lisab ta.