Kasuta „kaks tõde ja üks vale“ meetodit! Kuidas luua tutvumisportaali profiil, mis kindlustaks Hr. Õige leidmise?

Kuigi sinu pikemaajaline eesmärk võib olla abielu, ei tohiks kohtingurakenduse profiil sellele keskenduda. „Kohtingurakendused on lihtsalt tööriistad – need on tööriistad uute inimestega kohtumiseks,“ ütleb ekspert.. „See ei ole koht, kus mõelda: „Kuidas ma jätan endast mulje kui ideaalsest abikaasamaterjalist?“ Pigem peaksid mõtlema: „Kuidas ma näitan, et olen lõbus inimene, kellega võiks minna esimesele kohtingule?“