FOTOD | Kleidid, mida moemaailm ei unusta! 10 erilist disaini Donatella Versacelt

Viimased kolm aastakümmet on tõestanud, et Donatellal oli annet ja visiooni, et kasvatada Versace ülemaailmseks moebrändiks. Jätkates oma venna käekirja- seksapiili, meduusa logo ja signatuurmustrite abil kasvas ta Versace üheks moemaailma ihaldusväärsemaks luksusbrändiks.