Suhtenõustaja suurimast „üllatajast“ kooselus: ühel hetkel tabad karmi reaalsuse- sa abiellusid kellegi teisega

Üks tähtsamaid aspekte, et suhet läbi aastate toimivana hoida, on lõpetada mõtlemine, et kooselu on perfektne ning hakata võtma seda kui päriselu. See tähendab, et tuleb tunnistada: sa elad koos inimesega, kellel on oma veidrused, vead ja eripärad — täpselt nagu sinul.