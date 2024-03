Suri 102aastane moeikoon Iris Apfel

Apfel tunnistab, et moest olulisem on olla õnnelik ja end oma nahas hästi tunda. "Viimasel ajal olen aru saanud, kui närviliseks see teema naisi muudab. Ma eelistaksin halvale riietusele iga kell õnnelik olemist," avaldab ta.

Samuti ütleb moeikoon, et tal on kahju neist naistest, kes vaatavad klantsajakirju ja soovivad välja näha nagu modellid: "Kuidas keegi saab päriselus selline välja näha, need fotod on ju töödeldud?"

Apfel mainib ka, et on märganud, et inimesed pööravad välja minnes oma välimusele vähem tähelepanu. "Näiteks, kui kulutan terve varanduse, et saada ooperisse pileteid ja pean istuma kellegi kõrval, kes kannab räpaseid teksaseid ja kulunud t-särki. See ei ole õige – varem eelistati alati musta ülikonda. Sa ei pea kandma kalleid riideid – ka midagi lihtsat ja kena töötaks väga hästi."

Kuidas on naisel endal õnnestunud nii kõrge eani säilitada hea välimus ja tervis? Ta ütleb, et erilisi saladusi tal ei ole – siiski ei tarbi ta rämpstoitu ega karastusjooke, kuid lubab endale aeg-ajalt ka alkoholi. Naine tavatses varem suitsetada koguni neli pakki sigarette päevas, kuid selle harjumuse jättis ta maha päevapealt.