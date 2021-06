Eesti mees Epp Kärsini yoni-massaaži koolitusel: see võib päästa pisut kiiva läinud kooselu

Olen tavaline noor mees parimais aastais. Mul on kaunis abikaasa, aastane tütar ja kollane kass. Töötan tööpäeviti kaheksast viieni, laupäeval-pühapäeval enamasti puhkan või külastan esivanemaid. Olen seksuaalselt pisut haritum kui keskmine mees ja suudan oma oskustega ka abikaasat rõõmustada. Minu oskused ei põhine üksnes pornofilmidel, vaid on elu jooksul läbiproovitud tõed, mis on kindlad kui kalju. Olen enesekindel ja tean, mis ma teen.

Vaat seda ma arvasin

Siis kuulsin paarilt sõbralt, et on olemas mingi­sugune lingammassaaž. See oli muidu tõsiselt ringi liikuvatest tüüpidest teinud justkui pisut vindised rõõmurullid. Üks sõber rääkis, kuidas ta on nüüd nii õnnelik, et tihtipeale vaatab öösel kell kolm voodis lamades lakke ega suuda eufooria tõttu uinuda. Võin garanteerida, et tema puhul pole see põhjustatud ei meelemürkidest ega millestki muust illegaalsest.

Igatahes ükskord ütles toosama sõber mulle, et peale “kurikuulsa” lingami on olemas ka yoni-massaaž. Maakeeli tähendab yoni vagiinat. Ma olen seda vagiinamassaaži filmist näinud küll. Mis seal ikka peale kõva mudimise ja häälekate ohkamiste on. Lõpuks otsa üks korralik seks. Ma ei osanud arvata, kui eriline see kõik tegelikult on.