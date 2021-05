Esimesed suitsetamisest loobumise eelised hakkavad avalduma juba 20 minuti pärast. Aga mis juhtub edasi?

Suitsust loobumine annab end organismis tunda sisuliselt kohe — juba mõnikümmend minutit peale viimast sigaretti aeglustuvad südame löögid (loe: need saavutavad taas normaalse sageduse).

Kahe tunni pärast…

… on su vererõhk madalam ja südamerütm normaliseerunud. Vaikselt hakkab paranema ka vereringe ja võid tunda, et su sõrmed ja varbad on soojad. Tunned vajadust uue sigareti järele — nikotiinisõltuvus annab endast just nüüd tunda. Kui sa suitsu ette ei pane, hakkavad esinema varajaseid nikotiini võõrutusnähud: suurenenud söögiisu, ärevus, pinge või kurbus ja unehäired. Pea vastu!

12 tunni pärast

Vere hapnikusisaldus hakkab normaliseeruma ja seda tänu sellele, et sa ei tõmba enam koos suitsuga sisse toksilist süsinik-monooksiidi. See vähendas otseselt vere hapnikusisaldust — muide, kas teadsid, et just vere vähene hapnikusisaldus põhjustab tõsiseid südameprobleeme ja ka teisi haigusi?

24 tunni pärast

Risk südame pärgarteri tromboosi tekkeks on suitsetajatel 70 % kõrgem kui mittesuitsetajatel — juba päev pärast loobumist oled seda riski oluliselt vähendanud. Infarktirisk hakkab samuti nüüd vähenema! Tubli, oled juba terve päeva suitsuvabalt hakkama saanud.

48 tunni pärast

Okei, see ei ole just otseselt tervisega seotud, aga meeldiv uudis on see küll — üks suitsetamisest loobumise eeliseid on, et hakkad teravamalt lõhnu ja maitseid tundma. Aeg peenemateks naudinguteks!

Kolme päeva pärast

Nikotiin on su kehast nüüd lõplikult väljas. See tähendab aga võõrutusnähtude teket, seega ole tugev. Kui sul tekivad nüüd muremõtted, krambid, hakkad põhjuseta higistama või oled lihtsalt pidevalt ärritunud, siis tead, mida süüdistada. Praegu on suitsetamisest loobumise protsessi kõige raskem aeg. Kasuta raha, mille eest varem sigarette ostsid, nüüd enda poputamiseks ja osta endale midagi ilusat. Lihtsalt niisama.

Kahe-kolme nädala pärast