8 viga, mida päikesekreemi kasutades tehakse

Koonerdad uue kaitsekihi pealekandmisel

Pole piisav, kui kreemi vaid ühe korra peale kannad. Pea meeles, et teistkordsel määrimisel (umbes kahe tunni pärast!) kannaksid peale samasuguse koguse. Eriti siis, kui higistad. Kreemituubil olev märge “veele vastupidav” ei tähenda veel, et see ongi “täielikult veekindel”. Kurb uudis, aga pärast ujumist tuleb kreemi uuesti peale kanda.

Ostad vale kaitsefaktoriga kreemi

SPF number näitab, missuguse hulga UVB kiirte vastu kreem kaitseb. Teisisõnu, missugune hulk UVB kiirgust su naha ära põletab. Kaitset UVA kiirte vastu, mis mõjutavad naha vananemist, SPF ei näita. Seega püüa otsese päikesevalguse käes varjus püsida ka siis, kui kreem on nahale kantud. Pea ka meeles, et SPF ei vasta sellele, kui palju päikesekreem su nahka kaitseb. Märgis SPF 100 ei tähenda, et saavutad kreemi nahale kandes sajaprotsendilise kaitse. See pakub vaid 98 % kaitset. Vali alati laia toimega (broad spectrum) kreem, mis kaitseb mõlemat tüüpi päikesekiirte eest, sest kahjuks võivad mõlemad nahavähki tekitada.

Sa ei hõõru spreid laiali

Spreid on lihtne kehale kanda ning see ka lõhnab vähem. Halb on aga see, et spreid kasutades kipuvad mõned kehaosad ununema ning nahk saab kaetud ebaühtlaselt. Selleks, et saavutada maksimaalne kaitse, kanna spreid (otsik allapoole suunatult) ühele kehaosale vähemalt viis sekundit ning hõõru seejärel hoolega laiali.

Sa ei kasutagi päikesekaitsekreemi

Oled sünnipäraselt tumedama nahaga ja arvad, et ei peagi kreemi kasutama? Vale! Nahavärv ei mõuta seda, missuguse faktoriga kreemi sinu nahk vajab. Asjatundjad soovitavad kõigil kehaosadel, kuhu langeb otsene päikesekiirgus, kasutada SPF 30 kreemi.