Oled ikka kindel, et see, kuidas end täna hommikul pesid, on sinu nahale parim?

2. Sinu pesemisvahendid ei sisalda midagi niisutavat. „Ilma igasuguse niisutava koostisosata tahked seebid, nagu näiteks mitmed antibakteriaalsed seebid, võivad sinu nahka tõsiselt kuivatada,“ ütleb Mona Gohara, dermatoloog Connecticutist. Dr Gohara soovitab otsida seebi koostisosade nimekirjast sellist ainet nagu steariinhape või jälgida, et seebi nimetuse all oleks märgitud sõna „niisutav“.

3. Oled duši all liiga kaua ja pesed liiga kuuma veega. Ei, me ei palu sul minna keset talve jääkülma duši alla, aga ära pese end ka tulikuuma veega. „Inimesed kipuvad eriti talvisel ajal end liiga kaua ning liigselt kuuma veega pesema. See eemaldab nahalt loomulikud õlid ja lipiidid, mis aitavad vett kinni hoida ja nahka niisutatuna hoida,“ selgitab dr Gohara.

4. Sa ei niisuta oma peanahka. Paljud naised kannavad juuksepalsamit vaid juuste keskosale ja otstele. Kuid dr Johnson soovitab niisutada juukseid kogupikkuses – juurtest otsteni. Palsam niisutab peanahka, mis aitab ennetada sügelust ja ketendust.

5. Sa pesed ja koorid nahka üheaegselt. „Inimesed on pesukäsnade ja muude mehaaniliste abivahenditega liiga agressiivsed,“ ütleb dr Gohara. „Pesukäsnad on naha koorimiseks kohutavad valikud, kuna need on liiga karmid ja kahjustavad naha kaitsekihti.“ Ta soovitab kasutada hoopis puuvillasest materjalist pesurätikut, mis mõeldud beebidele. Tõmba seda õrnalt üle naha, tehes hõõrumisliigutust minimaalselt. Dr Johnson ütleb, et ka lihtsalt kätega pesemine on juba piisav, kuid soovitab neil, kes kindlasti mõnd käsna või riiet kasutada soovivad, vahend regulaarselt välja vahetada, et vältida bakterite kogunemist.