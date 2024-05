Plastikakirurgia müüdid vs tegelikkus: kas ilukirurgia tekitab sõltuvust ning rasvaimuga saab saledaks?

Botox ja hüaluroonhappe baasil täitesüstid on kaks täiesti erinevat asja. „Botox (Botulinum toxin) on olemuselt närvimürk, mille ülesanne on halvata lihast ja pärssida selle kokkutõmmet. Enamik ilusüste on tänapäeval hüualuroonhappe baasil ja need imenduvad kindla aja jooksul organismi. Pärast imendumist ei muutu see organismile kasutuks – hüualuroonhappes sünteesitakse kollageeni- ja elastiinikiude, mis annavad nahale elastsust,” kirjeldab doktor.