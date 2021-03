KAS TEADSID? Tegevused, mida enne arsti juurde minekut kindlasti teha ja mida mitte teha

Väldi enne vereanalüüsi andmist rasvaseid toite. Koorene pasta, juustuburger või ebatavaliselt raske toidukord enne vereanalüüse võib samuti tulemusi mõjutada. Tegelikult tasuks üleüldse mitte süüa, sest kui analüüsidest soovitakse saada teada sinu kolesteroolisisaldust või teatud rasvade sisaldust, tasub söömist 8-10 tundi enne testide tegemist vältida. Tõenäoliselt teavitab sind sellest ka sinu arst.

Joo enne füüsilise vormi kontrollimist palju vett. Üleüldse tasuks enne arsti juurde minekut korralikult vett juua, aga just füüsilist vormi kontrollides on sel juhul su pulss ja vererõhk normi piires. Kui sinult võetakse verd või tehakse uriinianalüüsi, kuid pole piisavalt vedelikku tarbinud, võib testi tulemustes vigu esineda. Vett peaks piisavalt jooma muidugi iga päev, mitte vaid siis, kui pead arsti juurde minema...

Toitu enne tervisekontrolli tavapäraselt. Tõenäoliselt soovid jätta arstile muljet justkui elaksid igati tervislikult, kuid oma toitumisharjumuste muutmine spetsiaalselt selle tarvis pole vajalik. Arst eelistaks, kui oleksid oma elustiili osas aus ja otsekohene, et ta saaks ka korrektse pildi, mille põhjal sulle kasulikke soovitusi anda. Isegi kui hakkad enne broneeritud aega tervislikumalt toituma, ei muuda see väga midagi, sest muutusteks on vaja rohkem kui vaid paari päeva.

Ära võta enne arsti juurde minekut ravimeid. Kui oled haige, soovib arst haiguse sümptomeid võimalikult selgelt hinnata ja apteegist ostetud ravimid muudavad neid. Mõned rohud võivad tõsta vererõhku ja arstil on raske hinnata, kas seda põhjustasid just võetud rohud või hoopis haigus ise. Samas, kui sul on tõeliselt halb olla, ei pea sa laskma endal piinelda, sest ka arst soovib ju, et sul parem hakkaks. Siis tasuks lihtsalt arstile öelda, milliseid rohtusid sa tarvitanud oled, aidates tal otsustada, millise raviviisiga jätkata.