Käed reedavad vanust: kuidas need 20ndates, 30ndates ja 40ndates muutuvad ning mida saad käte vananemise vastu kohe ära teha

Kui räägitakse vananemisest, seostub see kohe kortsukeste tekkimisega näole või hallide juustega. Meie käed ja küüned on tihti aga vaeslapse rollis – need teevad sõna otseses mõttes palju (näiteks puutuvad igapäevaste majapidamistööde käigus kokku kuuma ja külma veega, kemikaalidega, on autoroolis pikka aega päikesekiirguse käes), saamata tihti vastu “tasu”, mida need vajavad (näiteks toitva kätekreemi näol). New Yorgi dermatoloog Patricia Ceballos selgitas ajakirjale Women's Health, kuidas meie käed aastate jooksul muutuvad ja mida saaks teha, et aega seisma panna.