Suhe kolleegiga — muinasjutt või katastroof? On asju, millega arvestada, kui töökaaslasesse armud

Töökohalt alguse saanud või seal õitsevad suhted (ja oo õudust, ka abieluvälised kõrvalsuhted!) on tänapäeva maailmas levinud nähtus. Pole ka imestada, kui nii mõnigi meist näeb töökaaslasi rohkem kui peret või sõpru ning töövälisel ajal polegi jaksu muuks kui kodus vegeteerimiseks. NBC uudisteportaali sõnul on Ameerikas vähemalt mingil eluetapil töö juures kellegagi liini ajanud lausa 59% inimestest. See ei tähenda muidugi, et tegemist on vaid pinnapealse tiivaripsutamisega — CareerBuilderi küsitluste tulemused näitavad, et tervelt 31% kontoriromanssidest lõpeb abieluga. Kas teadsite, et ka näiteks Barack ja Michelle Obama tutvusid töö juures? Nimelt oli Barack ühes advokaadifirmas praktikal ning Michelle tema juhendaja.