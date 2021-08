EKSPERIMENT | Asju, mida supermodell Gisele Bündchen sööb ja ei söö, on väga palju. Kas saan saledaks, kui proovin samamoodi toituda?

Boston.com avaldas intervjuu staaripaari erakoka Allen Campbelliga, kust selgus, mida maailma kõige rohkem teeniv supermodell Gisele Bündchen ja tema abikaasa, tippsportlane Tom Brady ning nende kaks last söövad — ja eelkõige, mida nad ei söö. Ja see viimane nimekiri on pikk.

Esimene päev

Gisele Bündcheni pere alustab päeva väidetavalt kell kuus hommikul klaasikese sooja veega, mille sisse on pigistatud sidrun. Järgneb orgaanilistest puuviljadest smuuti. Hiljem, brunchiks, lubab pere enesele värskeid puuvilju (Tom muidugi mitte!), mune, avokaadosid, gluteenivaba saia ja kookosvõid. Minu hommik ei alga kell kuus. Õigupoolest tundub mulle ka kell kaheksa, et hommik ei peaks tingimata algama. Aga mind ootab ees kohtumine, nii et kuskilt tuleb alustada.

See osutub juba eos keeruliseks missiooniks, sest hetkel, kui vett keema panema hakkan, meenub mulle, et kohvijoomine on selle toitumise puhul välistatud. Ohkan ja kasutan sama vett hoopis sidruniveeks. Ma olen ikkagi aastaid vaeva näinud, et arendada endas välja äärmiselt ebatervislik kofeiinisõltuvus (neli tassi päevas sobib hästi)! Kofeiinivabal minul ei ole isegi smuuti tegemiseks jõudu. Ah jaa, mul pole ka blenderit.