Lauljatar Mariah Carey on tunnistanud bipolaarset häiret: elasin pidevas hirmus, et keegi paljastab mu

Bipolaarne häire tähendab depressiooni ja maania tsüklilist kordumist. Mariah arvas algselt, et kogetud maania on unehäire. „Aga see polnud tavaline unetus, ma ei lebanud lambaid lugedes ärkvel. Ma töötasin ja töötasin ja töötasin. … Ärritusin kergesti ja kartsin pidevalt, et vean teisi alt. Lõpuks tuli mul lihtsalt sein ette. Depressiooniperioodidel oli mul väga vähe energiat. Tundsin end nii üksildase ja kurvana, tundsin end isegi süüdi, et ei tee oma karjääri heaks, mida vaja.“