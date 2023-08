Pihtimus: tahtsin sõbrannadele rääkida, et magasin oma ülemusega, aga kõigi meelest on mu elukaaslane kõige parem mees maailmas

“Räägin oma kahe sõbrannaga kõigest, aga sellest pole neile kunagi vihjanudki. Alguses ütlesin, et mul on väga nägus uus meesülemus. Aga mul hakkas temaga kohe nii hoogsalt susisema, et kui nad järgmine kord tema kohta küsisid, kehitasin õlgu ja ütlesin, et tundub “kindlakäeline”. Tahtsin neile väga rääkida, kui seksika ja ilusana ma ennast tunnen, kui hea meelega ma tööle lähen, mida ta voodis teeb, mida ükski mees mulle kunagi teinud pole. Aga ma pole paraku vallaline ja kõigi meelest on mu elukaaslane kõige parem mees maailmas. Nii et tunnistada, et ma teda petan, oleks sama kui öelda, et vabal ajal uputan kutsikaid. Õnneks vaibus see afäär meil ruttu. Sain ametikõrgenduse ja see tagas, et ma ei saaks ka tagantjärele sõbrannadele rääkida. Mind oleks niikuinii edutatud, aga siis tundus, et nad võiksid arvata, et ainult ülemusega magamise tõttu.” P. (32)