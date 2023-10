Stiiliikoon Liis Lemsalu tähistab täna sünnipäeva! Toome sinuni ülevaate armastatud lauljatari riidekapist

Oma õrnale ja nõtkele figuurile annab ta visuaalset tugevust rohmaka jalanõuvalikuga – siin tulevad appi paksu tallaga tennised ja suurte pannaldega platvormkingad. Mis kõige parem, noor laulja suudab alati jätta mulje, et ta ei ole liiga palju pingutanud, kõik tundub tema seljas loomulik ja vaba. See on parim õppetund, mida tema stiilikäekirjast näpata!