Etiketispetsialisti soovitus presidendi aiapeoks: me ei paista paremad välja kui vastuvõtja

Aiapeo puhul on reeglid vabamad. Lubatud on igasugused naiste kleidid – määratud ei ole kindel pikkus, kas ta on üle või alla põlve. "Korrektne riietus on see, mis sobib kandjale selga. Kutse saaja presidendi vastuvõtule võiks pöörduda stilisti või moelooja poole, kes oskab näha figuuri ja seda, kuidas inimene kostüümi välja kannab. Tunnustatud moeloojate kleidid on tehtud kvaliteetsest materjalist, hoiavad hästi ning paistavad inimese seljas head välja. Kui ilmastik eeldab seda, et on vaja jakki või stiilset mantlit, siis aiapeol on see lubatud," soovitab Joonas kuulata moeloojate soovitusi ilusate üleriiete suhtes, mis kostüümiga kokku sobiks.