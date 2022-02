Varastel 1900ndatel aastatel oli see kõikide naiste reaalsus. Nicole Rogers, Louisianas asuva Tulane ülikooli kliinilise dermatoloogia professor selgitab, et tänapäeval kasutusel olev šampoon on üsna uudne. Enne 30ndaid kasutasid inimesed juuste pesemiseks tahket seepi. Kui aga turule jõudis tänapäeval tuntud šampoon, ei kasutatud ka seda sama tihti nagu tänapäeval kombeks on. „Naised läksid salongi ja lasid oma juukseid pesta ning stiliseerida, kasutades tooteid, mille eesmärk oli soengut perfektsena hoida mitu päeva, kuna juuste pesemine, kuivatamine ja stiliseerimine võttis lihtsalt liiga kaua aega,“ sõnab New Yorgi juuksestilist Sarah Potempa.

Kuigi enamik inimesi peseb tänapäeval oma juukseid peaaegu igapäevaselt, on aga üha populaarsemaks saamas šampooni kasutamise täielik lõpetamine. Kas see on hea mõte? Loe edasi ja saa teada, mis täpsemalt juhtub, kui juuste pesemise lõpetad.