FOTOD | Enne ja pärast: 13 maailmakuulsat staari, kes on lasknud ennast kirurgiliselt kohendada

Väga paljud avaliku elu tegelased on lasknud ennast kirurgiliselt kohendada. On neid, kes seda tunnistavad, ja neid, kes tehtut kiivalt varjavad, kuigi fotod räägivad midagi muud. Mõned naised ütlevad, et on lasknud teha vaid ilusüste, ja siis on ka neid, kes väidavad, et kõik nende juures on loomulik. Lõplikku tõde teavad küllap ainult nemad ja protseduuride tegijad.