Kolmekümnendates ja õnnelikult vallaline: minu jaoks on elu lihtne: tee, mida tahad, millal tahad!

Kas naised võivad tõepoolest olla vallalised ja õnnelikud? Juba selle küsimuse küsimine on naeruväärne. (Ja me küsime seda loomulikult retooriliselt. Vastus on igal juhul jah.) Kahjuks on levinud eelarvamus, et kui sa oled ilma püsiva partnerita naine, siis sa lihtsalt pead olema õnnetu, veidrik või juba poolel teel võtma endale koju kümme kassi. Seda eriti juhul kui oled 30-aastane ja vanem.