Kõrgklassi prostituut räägib oma loo: kõik algas nii, et läksin Viru hotelli salatit sööma ja mõtlesin, et kuidas ma küll edasi elan...

Ei, mind see küll ei solva, ma tean oma hinda. Pigem solvab see neid, kes end selle töö pärast räpasena tunnevad. See pole sõimusõna. Üldiselt kasutatakse väljendit “tüdrukud” või “teeme naisi”. “Prostituut” öeldakse harva. Kui ise käituda viisakalt, on mehed ka viisakad.