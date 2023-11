Täna sünnipäeva tähistav muusik Tomi Rahula: meigita ja operatsioonideta olete kõik kenad, leidke endas seda enesekindlust

Telefon välja lülitada ja perega aega veeta. Jalutada, sportida, koos mängida. Trenn ja kohtunikuamet on samuti väga tõhus mõtete mujale viija ning hea pingete maandaja. Meeldib ka täiesti üksi olla, mitte kui midagi teha.

2. Milline on parim viis aja maha võtmiseks ja puhkamiseks talvisel ajal?

Mulle meeldib (ja õnneks Annile ka) puhata laiseldes, nii-öelda jalad seinal ja mitte midagi teha. Sobib nii kodus teleka ees vedelemine kui ka Miamis basseini ääres puhkamine. Kui reisides meeletult erinevaid kohti külastada, siis see pigem väsitab, just vaimselt. Ma väsin juba sõprade pilte vaadates ära, kui nad iga päev ja kogu aeg kusagil seiklevad. Samuti sobib meile väga suusapuhkus mägedes, selline aktiivsus on vägagi meelepärane.