Kõik algas sellest kui Kate rääkis meie sõprusgrupile oma 11 kuud kestnud "kuival olekust". Läbi huumori kirjeldas ta sarmituid ja sotsiaalselt ebasobivaid mehi, kellega ta on kohtingutel käinud, kuid mida pikemaks lugu venis, seda selgem oli, et see "mõõn" rusub naist.