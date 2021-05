FOTOD | Sisustus-influencer Liis Tarase endises saunas asuv Põhjamaade võnkega kodu: lahtisi otsi ei ole, tunneme end siin õnnelikult

Nõukaajal paiknes võimsas paekivihoones legendaarne Kivimäe saun, mis 2016. aastal ehitati ümber kortermajaks. “Kuuldavasti käisid siin teiste hulgas saunatamas ka Voldemar Panso ja Urmas Kibuspuu — tahaks loota, et oleme sattunud intelligentsesse seltskonda,” naerab Liis. Nende kodu asub esimesel korrusel, ilmselt kunagistes kütteruumides.

Kodu hakkasid Liis ja Madis otsima pärast pesitsemist kahes üürikorteris. Mõlema lapsepõlv oli möödunud oma majas, niisiis mõtlesid nad esialgu muidugi eramu peale. Kuidagi aga jõudsid aru­saamale, et käesolevas elu­järgus ei ole neist aia­pidajaid ega hiigelpinna koristajaid. Ka korteri korras­hoidmine kulutab aega, tahaks ju jõuda hobidega tegelda. Nii nad juhtusidki vaatama alles poolenisti valmis korterelamut. Sellel ei olnud isegi katust, kuid maakler lävel teatas sisendus­jõuliselt: tunnetage — see on teie tulevane kodu! Liis oli veel mõtetega majas kinni, kuid Madisele tundus, et jah, see on õige koht. Olemas oli kõik, mida nad tulevaselt elupaigalt ootasid: miljööväärtuslikkus, eriline arhitektuur, kõrged laed. Pluss võimalus rääkida kaasa ruumiplaneeringus.