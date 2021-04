Inimelu ainuke moraalne eesmärk on õnne poole püüdlemine, ning just õnnelik olemine on sinu moraalse palge parim kinnitus, on öelnud kirjanik Ayn Rand. Eelmise sajandi suurte mõtlejate hulka kuulunud naine sõlmis oma mehe teadmisel suhted noore austajaga, kuid ei suutnud aastaid hiljem viimasele andestada, kui too sama tegi.