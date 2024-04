“Teil on noore ema selg,” lausus mas­söör, kui oli käed üle mu selja lasknud. Pean tunnis­tama, et mõned aastad tagasi oleksin selle peale ette kuju­tanud noore ema kaunist, sihvakat ja voolu­joonelist selga. Nüüd, 42aasta­sena, olles veetnud pea pool aastat isa­puhkusel, mõistsin, mis on noore ema selg. Imelikul kombel tundsin väikest uhkust, kui teatasin massöörile, et ma olengi “noor ema”. Ei tundnud, et olen pehmo, kuna tean nüüd ka omast kogemusest, et noored emad on kõike muud kui pehmod.