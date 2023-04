ARHIIV | Henrik Kalmet: mu eesmärk ei ole kindlasti alastus alastuse pärast. Miks tehakse alastiolekust laval üldse nii suur number?

“Panen end proovile moodsa etenduskunsti elementidega. Nii et kui kergelt provotseerides küsitakse, kas mu tükis on ka alastust ja “mäkerdamist”, vastan jah. Kuid mu eesmärk ei ole kindlasti alastus alastuse pärast. Miks tehakse alastiolekust laval üldse nii suur number? Naljakas, kuidas see fakt äkki hakkab paljudele korda minema. Laval on keha ju hoopis teises kontekstis kui näiteks voodis. Aga kuna alasti inimene laval pole kõige levinum, siis see ilmselt võimendub. Vaatajal võib olla keeruline lühidalt iseloomustada tükki, mis pole just sirgjooneline armu- või mõrvalugu, kuid on lihtne öelda, et keegi oli seal täiesti paljas!