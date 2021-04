FOTOD | 80 potitaime, õhtupäikese kuldne valgus ja kõrged laed: see on elus kodu pealinna kõrvaltänavas

Astudes pealinna vaikse kõrvaltänava eestiaegse maja jahedasse koridori, on tunda, kuidas karastav sügisõhk asendub hoobilt hõrgult meelitava küpsetiste hõnguga. Käes on kodupagarite lemmikaeg, kuldse sügise hakk, mil krõmpsud õunad potsatavad veel rohelisele murule ning karmiinpunased marjad ahvatlevad end noppima. Just marjapirukad on ka meie võõrustajad ahju lükanud.