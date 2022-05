See on osa paljude Eesti naiste argi­päevast. Lea* (36) murdis end välja suhtest, kus ta koges peale füüsilise ja vaimse vägivalla ka majanduslikku ahistamist. Kuigi mõlemad töötasid ja teenisid enam-vähem võrdselt, oli naise pangakaart väga tihti mehe rahakotis. Raha igapäevaste kulutuste jaoks tuli mehelt lunida ja isegi hügieeni­sidemete ostu puhul tuli tõestada, et tal on neid ikka vaja. Sõna otseses mõttes.

Lea välimuses ei reeda miski, et ta on näinud ja kogenud palju kurjust. Tagasihoidliku loomuga naine räägib küll