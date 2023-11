Kas teadsid? Põhjused, miks on mõned vallalised naised meeste jaoks ligitõmbavamad kui teised

Kuidas on mõned naised ligitõmbavamad kui teised? See on lihtne: nad lihtsalt tunnevad end õnneliku ja enesekindlana. Nii nagu saadaval oleva takso katusel põleb kutsuv tuli, võib ka naine saata välja signaali, et on oma eluga rahul, aga samas avatud uutele kohtumistele.