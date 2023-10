Kui hilisõhtune snäkk on osa sinu rutiinist: kuidas mõjutab see sinu seedimist, und ja kehakaalu?

Samas, kui sul on korralik õhtune rutiin ning sinu seedeelundkonnale sobib õhtune söömine, ei ole otseselt põhjust seda harjumust muuta. Teadlased märgivad, et kindel rutiin aitab enne magamaminekut anda kehale ja meelele teada, et peagi on aeg rahuneda ja puhata. Just nagu tee joomine, vannis käimine või raamatu lugemine, võib ka kerge õhtuse snäki nautimine aidata sind ööuneks ette valmistada. Lisaks võib tühja kõhuga voodis lamamine olla omakorda raske ning takistada sul lõõgastuda ja uinuda.

Asjatundjad selgitavad, et suure toidukoguse söömine enne magamaminekut võib juba olemasolevaid probleeme hullemaks muuta. Just sellepärast soovitatakse viimase toidukorra ja magamamineku vahele jätta vähemalt kaks kuni kolm tundi. Võta arvesse toidu kogust ning seda, et suuremat portsjonit peab organism kauem seedima. Kui sul pole muud võimalust kui hilisõhtul süüa, vali kergemad toidud, milles on väheses koguses rasva ja kiudaineid, sest need on kõhu jaoks leebemad.

Hilisõhtune söömine võib magu ärritada, tekitada valu, iiveldust ja tunnet, et sinu kõht on ebamugavalt täis. Seda tekitab liiga kiiresti söömine ja ülesöömine. Eriti, kui tarbid rasvaseid või vürtsikaid toite või jood liiga palju kohvi, alkoholi või karboniseeritud jooke. Kui ka see tunne tekib sul harva, pole muretsemiseks põhjust. Kui sellest on aga saanud püsiv probleem, konsulteeri põhjalikemaks uuringuteks oma arstiga.

Kuna põhjuseid, miks sul võib olla raske uinuda või kogu öö korralikult magada, on tuhandeid, tuleb kasuks unepäeviku pidamine. Tee mõne nädala jooksul märkmeid, mida sa iga päev enne voodisse minekut teed ning pane tähele, kas miski neist tegevustest võiks sinu und häirida. Kui märkad, et sinu ööuni ei ole pärast hilisõhtust söömist täisväärtuslik, proovi aeg-ajalt õhtune snäkk vahele jätta ning jälgi, kuidas see sulle mõjub.

Söömine enne magamaminekut ja kehakaal

Paljud seostavad hilisõhtust söömist kaalutõusuga. Kindlasti oled kuulnud kaalukaotuse nippidest, mis soovitavad pärast teatud kellaaega mitte enam süüa.

Kuigi kaalutõusu ja hilisõhtuse söömise vahel võib olla seos, on teadlased antud teemat alles uurimas. Mõned juba avaldatud uuringud tõepoolest väidavad, et toidukordade ajastus mõjutab kehakaalu ja ainevahetust. Ühe teooria kohaselt võib see, kui tarbid suurema osa päevastest kaloritest päeva teises pooles, mõjutada keha ööpäevaringset rütmi, mis omakorda mõjutab ainevahetust. Teadlased märgivad oma teoorias, et keha on loodud olema päevasel ajal ärkvel, sööma ja liikuma ning öösel magama ja paastuma.

Kindel on aga see, et isegi kui nende kahe vahel on reaalne seos, on see vaid üks tükk keerukast puslest, mis koosneb sinu tervisest, kehakaalust ja ainevahetusest. Olenemata kellaajast on olulised siiski toidu toiteväärtus ja kogus. Pea ka meeles, et kaalunumber ei ole kaugeltki ainus ega isegi kõige olulisem tervisenäitaja.

Seega, kui sinu uni ja üldine heaolu pole sellest häiritud, võid õhtuti süüa, kuid hoia need toidukorrad ja snäkid kergetena. Kui sul on aga seetõttu probleeme unekvaliteedi, kõrvetiste ja seedimisega, peaksid hilisõhtuse snäkkimise vahele jätma.

