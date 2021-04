Armastus, lugupidamine ja toetus: kuninganna Elizabeth II südantsoojendavad sõnavõtud abikaasa prints Philipi kohta

Kuninganna Elizabeth II ja prints Philipi abiellumisest on möödas rohkem kui 73 aastat. Nad kohtusid esimest korda lapseeas, Kreeka ja Taani printsess Marina ja Kenti hertsog George'i pulmas 1934. aastal.

Kihlusest teatas kuninglik paar 9. juulil 1947 ja nad abiellusid 20. novembril 1947. aastal. Kuninganna Elizabeth II väljaütlemised printsi aadressil näitavad, et hoolimata elu tõusudest ja mõõnadest on nendevaheline armastus ainult kasvanud.

Nii kuninganna ise kui ka prints Philip on rääkinud, kuidas nelja lapse kasvatamine ja üheskoos kuningliku rolli täitmine on neid paarina ainult tugevamaks muutnud. Kuninganna on alati kõrgelt hinnanud printsi huumorimeelt ja unikaalset perspektiivi. “Philip oskab teda naerma ajada, sest asjad, mida ta ütleb ja viis, kuidas ta elu vaatab, on teistsugused. Koos moodustavad nad suurepärase paari,” on prints William vanavanemate suhte kohta öelnud.