Pereterapeut: kui sõprus on ainus, mis suhet kirjeldab, siis pole tegu enam lähedust pakkuva paarisuhtega

Olukord, kus kallimast on saanud parim semu, kellega pigem lööd plaksu kui ennastunustavalt suudled, tekitab paljudes stressi ja küsimusi, nagu “miks sa mind enam ei taha?”. Pereterapeut Ilona Gassmann lohutab, et kõik pole kadunud: elus võib olla perioode, kus seks on n-ö pausil, kuid see pole draama, kui mõlemad pooled soovivad suhet taas lähedasemaks muuta.