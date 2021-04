Kiretus suhtes naine: kui kallim uksest sisse astus, sain talle uhkelt öelda: “Mina olen juba täna ühe orgasmi saanud!

Küllap teavad kõik, kes pikas suhtes olnud, et kõik need artiklid ja jutud selle kohta, et kirg aasta­tega suhtest kaob, peavadki üldjuhul paika. Eriti seksi­vaeseks on minu suhe muutu­nud just viimasel aastal. Seksi­lelude katsetamise peale olen juba pikalt mõelnud... äkki on just need mänguasjad need, mida mina ja mu partner voodielu vürtsitamiseks vajame?

Kuna olen juba mõnda aega mõelnud endale (ja oma partnerile) uue vib­raatori soetamisest, otsustasin teha suurema turu-uuringu ja vaadata üle kõik populaarsemad tooted, mida poodides pakkuda on.

Kui aus olla, meeldis mulle väga mõte ka sellest, kuidas jõuan pärast pikka tööpäeva koju, hullan veidi vib­raatoriga... ja siis hakkan mõnuga näiteks koristama.

Asume katsetama

Uued lelud käes, pistsin ühe mänguasja juhtmega seina, laadisin aku täis (läks alla tunni) ja asusin enne elukaaslase kojutulekut katsetama. Kui tema uksest sisse astus, sain talle uhkelt öelda: “Mina olen juba täna ühe orgasmi saanud!” Muigas, mis ta muigas...