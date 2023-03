Kuidas mõelda positiivselt, kui ilm on sompus ja tegemata tööd kuhjuvad üle pea?

Psühholoogide töös on inimese mõttejõu rakendamine ja suuna­mine äärmiselt tähtis. Psühholoog-terapeut Ave Lossmann usub, et mõttejõu abil on võimalik paljugi saavu­tada. “Pean silmas suhteid, ter­vist, tööd. Kui sätid oma peas mõtted nii, et näed takistuste asemel võimalusi, muudab see juba täielikult elukvaliteeti. Näiteks kui soovid oma elu muuta, aga kordad endale pidevalt põhjusi, miks sa seda teha ei saa, siis ei saagi. Kui aga hakkad mõtle­ma, millised võiksid olla võimalused, siis üldjuhul saab­ki muutus teoks. Igale asjale saab vaadata positiivse või negatiivse mõtte ja suhtumisega,” arutleb Lossmann.