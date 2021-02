Parima naisnäitleja preemia pälvinud Henessi Schmidt: ei tohi iseennast nii tõsiselt võtta. Peab vaid olema siht — täht, mille poole püüelda

Eelmisel õhtul astus Henessi üles Viljandi Kultuuriakadeemia 12. lennu diplomilavastuses “Dekameron”. Koroonapaanikaga kokku kõlksudes visatakse laval veel päevakohast musta huumorit katkuajal suudlemise kohta. Ent ülejärgmine päev toob teate, et teatrid, nagu teisedki kultuuriasutused, sulgevad uksed maikuuni. Edasi lükkub ka “Tallinnville” esikas, mille proovidega Henessi viimasel ajal hõivatud oli. Helen Rekkori lavastus, kus jooksevad kokku suhteliinid, on lõbus ja põnev ning puudutatakse ka päevakajalisi sotsiaalpoliitilisi teemasid. Henessi on täheldanud, et lavastused ja rollid tihtipeale ühtivad tema eraelus toimuvaga. Sisetunne, milliseid töid vastu võtta, pole teda seni alt vedanud. “Ma ikka päris tihti teen midagi või lähen kuhugi lihtsalt selle pärast, et selline tunne on, isegi kui mõistus käsib teisiti. Ja see tunne on viinud mind väga maagiliste inimeste ja hetkedeni. Kuulan, mida süda räägib. Argipäevas võib olla nii palju imesid!”

Kell on üheksa hommikul. Vanalinna klubi Naganaga seintel hõõguvad lambikesed, laest laskuvad lilleõied ja kõlavad hõimuhõllanduslikud rütmid. Pikkade tuunikahõlmade lehvides pihustab Henessi tantsupõrandal vaibijatele — kes on eranditult naised — angervaksavett. Ja siis veel metsiku armastuse vett, mis ühendab kibuvitsa ja metsmaasika parimad omadused. Pidude­sarja Daylight idee on alustada päeva tantsides ning Henessi DJna mängib südamelähedast mussi, etnoelektrot ja seitsme­kümnendate biite. Tema roosuhkru värvi kiharatesse on põimitud pojengid ja pajuvitsad ning hüüdega “Ma pean auto parkimise edasi panema!” kaob ta korraks õue. Selles ebamaisuse ja argisuse kombos tundub midagi väga olemuslikku.

Äkiline äratundmine

Henessi peab end parajaks melanhoolikuks ja samas lootusetuks optimistiks. Kuidas need kaks haakuvad? Aga üsna lihtsalt. “Tean, et kõik muutub, sellepärast suudan ka kurbust nautida,” põhjendab ta. “Mulle meeldivad elu käänakud, üles- ja allaminekud. Olen õppinud eksimusi hindama. Kui juhtub, et teengi valesti, siis mõtlen: ma ei teadnud seda. Veel. See on osa kasvamisest, inimeseks olemisest.” Möödunud suvel viibis Henessi Lõuna-Eestis Metsamoor Irje Karjuse juures herbaatikakoolis. Sai ülesande: mõelda, millest ta tahaks lahti lasta, ning leida taim, mis seda toetaks. Henessi mõtles, et tahab lasta lahti hirmudest, olla iseendaga rahul ja rahus. Hakkas juhuslikus suunas astuma ning jõudis lõpuks järvekeseni, mille pinnal õõtsusid vesiroosid. Valged, kuldsete südamikkudega, täiesti avanenud. Henessi taipas, see ongi see. “Oli tuuline, mitte kõige soojem ilm, aga koorisin end paljaks ja ujusin õitsva vesiroosini,” meenutab ta “Hoidsin seda ja sain aru, et ennast ei tohi ära unustada. Ei saa mõelda, et ma praegu kasvan, kannatan või hoolitsen teiste eest, küll kunagi tulevikus õitseda saan… Kohe peab õitsema. Kasva, aga ära unusta õitsemast!”



“Koorisin end paljaks ja ujusin õitsva vesiroosini.”

Vabanes täiuseihast