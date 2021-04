Lokkav retrotrend on tagasi! Orhideede asemel tasub koju varuda hoopis potitaimi, aga mida täpsemalt?

Nii mõnigi meist on üles kasvanud kodus, kus potitaimed olid au sees. Lausa nii tähtsad, et nende rohkuse ja lopsakuse vahelt oli raske aknast välja näha. Rohelusefännid võivad rõõmustada, sest lokkav retrotrend on tagasi. Taimed tuppa ja näpud mulda!