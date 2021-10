Eesti mees sookaaslastele: tea, et sinu kõrval ei ela mitte üks naine, vaid neli

Ma „võitlesin” selle nimel 10 aastat, proovides kõikvõimalikke viise mõistmaks, kuidas raha teha. Nende õppetundide käigus olen kogenud nii tippe kui põhju, olen üle elanud päris valusa pankroti, aga lõpuks ka ära õppinud peamised raha teenimise printsiibid. Nüüd on mul raha, aga tuleb välja, et loodus tõepoolest tühja kohta ei salli. Nähes, et rahaga mind enam õnge ei võta, viskas elu mulle uue väljakutse — isiklik elu.

Aastaid ei pööranud ma sellele eluvaldkonnale üldse tähelepanu, mille tulemusena see osa minu elus ka lagunes. Sel hetkel tundus loomulikult, et asi ei ole minus, ja läksin eluga edasi. „Teise klassi” minnes võtsin kaasa kõik õppetükid, mille „esimeses klassis” tegemata olin jätnud, sest olin hakanud mõistma, missugune oli olnud minu panus abielu lagunemisse. Aga nagu öeldud, loodus juba tühja kohta ei salli.

Tuli välja, et teises klassis ei piisanud enam esimese klassi tarkusest, sest siin oodati minult juba palju enamat. Mida täpselt, ei ole mulle veel tänaseni päris selge (ehk mõistan seda kolmandas klassis), aga on vähemalt kaheksa asja, mille ma teise klassi lõpuks selgeks sain, ja mida soovitan meeles pidada kõikidel meestel, sõltumata, kas oled esimeses, kolmandas või kaheksandas klassis.

Mees, tea, et sinu kõrval ei ela mitte üks naine, vaid neli. Esiteks on sinu kõrval kuninganna, kellele meeldib mõnikord „muskleid" ja tugevust näidata. Ta võib sind kamandada, sulle nõudmisi esitada ja tihti ka oma õigust taga ajada (mis sulle täiesti ebaloogiline tundub). Anna talle see võimalus, sest juba üsna pea võib kuninganna sinu enda silmade all rõõmsameelseks tüdrukuks muutuda.