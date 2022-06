Selle asemel, et seksivaesel suhtel laguneda lasta, võta hoopis ohjad enda kätte! Soovitused, kuidas seda teha

Suhte liim



Kui armastusest on saanud pigem sõprus või kaaslane ei eruta enam vaimsel ega füüsi­lisel tasandil, võib olla tõesti nii, et teie liit on oma aja ära elanud. Kuid ei pruugi. Tarbimis­ühiskonnas on ka suhe paraku muutunud justkui tooteks, millest on soov parim-enne-tähtaja möödumisel vabaneda, et saaks selle uue ja põnevamaga asendada.