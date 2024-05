Lähisuhtevägivald algas raseduse ajal: „hull mõrd“ ja „märatsev psühh“ olid vaid mõned väljendid, millega ta mind regulaarselt kostitas

Teise sõbranna suhe muutus kardinaalselt hetkel, mil ta rasedaks jäi – varem tundus mees täiuslik. Esimene kord ründas ta naist verbaalselt siis, kui too oli rasedusiiveldusega voodis pikali. “Ma ei taibanud, et ta on parajasti üksildane. Kor­raga oli vaja klaarida kõik rääkimata teemad ja lahenda­mata kipitused, millest mul aimugi polnud. Mäletan selgelt, milline segadus mu sees valitses: kuidas ta ei taipa, et mul on nii halb olla, et ma ei suuda praegu tema emot­sioonidega tegeleda? Et ma just oksendasin oma sisikonna välja?” Edasi läks ainult hullemaks.